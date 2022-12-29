Происшествия 29 декабря 2022, 19:05 Боевик «Азова» рассказал, как убивал мирных жителей Мариуполя РИА «Новости»: боевик «Азова» с позывным Ведьмак признался в убийстве жителей Мариуполя РИА «Новости»

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Боец батальона «Азов»* Иван Бочкарев с позывным Ведьмак признался в серии убийств мирных жителей в Мариуполе. Он рассказал, как с другими боевиками во время патрулирования улиц расстреливали горожан. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные Международного общественного трибунала по Украине.

Бочкарев, служивший в «Азове»* водителем-стрелком, рассказал о нескольких эпизодах. В феврале 2022 года его группа располагалась в школе № 42. Тогда они расстреливали местных жителей, которые проходили мимо школы или хотели спрятаться там. Боевики также занимали позиции в жилых домах, откуда тоже вели расстрел. Ведьмак рассказал, что часто после этого они минировали тела убитых.

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«Предполагалось, что военнослужащие ВС РФ или мирные жители подорвутся при их обнаружении», — говорится в обнародованных данных.

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Также Бочкарев рассказал, что вел стрельбу по окнам жилых домов и автомобилям. По его словам, как минимум трое человек в результате этих действий погибли и один был тяжело ранен.

Ранее другой бывший член батальона «Азов»* военнопленный Вячеслав Андреев признался в расстреле местных жителей из танка. По его словам, после этого азовцы* пускали слух, что это делала Россия.

* «Азов» — нацбатальон, признан в России террористической организацией.