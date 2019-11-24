Боевая бабушка-бодибилдер избила столом злоумышленника

Злоумышленник подошел к дому пенсионерки в Рочестер штата Нью-Йорк 21 ноября, около 23:00. Мужчина постучал в дверь и попросил вызвать скорую помощь. Пенсионерка не пустила его в помещение, поэтому он выбил дверь.

«Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться», — отметила Мерфи.

Хозяйка схватила оказавшийся под рукой стол и ударила им хулигана. Стол разбился вдребезги, а мужчина упал на пол. Пенсионерка прыгала по злоумышленнику, потом вылила на него бутылку шампуня. Затем она взяла щетку, но хулиган потянул ее на себя. Тогда Мерфи ударила его этой самой щеткой.

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Во время потасовки бабушка успела вызвать полицейских, которые вскоре подъехали к ее дому. Они оценили действия старушки и сфотографировались с ней на крыльце. А злоумышленника правоохранители отправили в больницу.

Несмотря на преклонный возраст, Мерфи ежедневно тренируется в спортзале. Она поднимает 102 килограмма в становой тяге, занимает призовые места на соревнованиях по бодибилдингу.