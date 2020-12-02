Боец UFC Антигулов устроил драку на свадьбе. Видео

Россиянин Гаджимурад Антигулов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), устроил драку на свадьбе в Дагестане. Причиной конфликта называют употребление алкоголя.

В соцсетях появились кадры со свадьбы. На них видно, как Антигулов (он в синем свитере) нападает на одного из гостей. Далее происходит массовая потасовка.

На оригинальном видео за кадром мужские голоса говорят о том, что Антигулов употребил алкоголь, а «им же пить нельзя, спортсменам». Сначала бойцу делают замечание, он на какое-то время успокаивается, а затем лезет на гостей с кулаками.

По данным Telegram-канала Baza, на свадьбе алкоголя не было. Антигулов принес спиртное с собой, из-за чего к нему несколько раз подходили с просьбой убрать напиток. Когда он напал на одного из гостей, то получил мощный удар и упал.

Антигулову 33 года, он родом из Дагестана. Спортсмен выступает в полутяжелом весе. Он проиграл четыре последних боя в UFC. В октябре он уступил во втором раунде Максиму Гришину.