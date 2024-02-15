15 февраля 2024, 11:06
Боец ММА пострадал при стрельбе в центре Москвы
Mash: боец ММА из Чечни Очаев пострадал во время стрельбы в центре Москвы
В числе пострадавших во вчерашней стрельбе в центре Москвы оказался 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в бедре молодого человека застряла пуля, поэтому ему потребовалась срочная операция. Вместе с его 38-летним товарищем и водителем он стал участником ДТП у отеля «Золотое кольцо».
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Авторы статьи уточнили, что на дороге Очаев с его приятелем вступили в перепалку с дочкой главы Федерации бокса ДНР Эмилией Саркисян. Девушка попросила близких помочь ей. Так, на место приехали вооруженные охранники отца. В результате началась перестрелка.
Дорожный конфликт привел к травмам троих людей: Очаев и двое телохранителей Армена Саркисяна. Все они находятся в больнице.
Столичный СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.
Ранее сообщили, что полиция задержала четверых участников конфликта со стрельбой в центре Москвы.
Стрельба
Москва
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