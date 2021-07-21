Боец ММА по прозвищу «Узбекский медведь» погиб в автокатастрофе

Узбекский боец ММА, чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурод Хантураев разбился в ДТП. Авария произошла в Ташкентской области. О случившемся сообщил «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на информацию из УВД региона.

BMW X5 бойца столкнулся с Chevrolet Lacetti в понедельник, 19 июля, в 11:30 утра. Спортсмен не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части на высокой скорости. Спортсмен скончался на месте. Его пассажир на данный момент госпитализирован, передали Nation News.