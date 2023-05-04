04 мая 2023, 14:02
Боеприпасы высыпались на дорогу после ДТП с грузовиком и цистерной в Нижегородской области
Baza: перевозивший боеприпасы грузовик столкнулся с цистерной в Нижегородской области
Фура, перевозившая снаряды, попала в ДТП в Нижегородской области. Грузовик с боеприпасами столкнулся с цистерной с топливом, сообщил Telegram-канал Baza.
Опасная авария случилась на трассе М7 в районе села Мячково 3 мая. По предварительной версии, водитель грузовика со снарядами не справился с управлением и задел цистерну.
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После ДТП боеприпасы высыпались на дорогу. Топливо не разлилось и осталось внутри бензовоза. В аварии никто не пострадал. Telegram-канал SHOT уточнил, что попавшая в ДТП фура перевозила танковые снаряды.
Ранее в Нижегородской области на трассе столкнулись два легковых автомобиля. ДТП унесло жизни трех человек — двоих взрослых и одного ребенка. Все они погибли на месте аварии. Четверых пострадавших госпитализировали после происшествия.
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