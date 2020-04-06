Боеприпасы времен ВОВ нашли под Севастополем

По данным издания, при проведении в поле земляных работ рабочие нашли минный взрыватель, гранату Ф-1 и 76-мм неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Отмечается, что именно на этом участке с первых и практически до последних дней второй обороны города шли ожесточенные бои.

Боеприпасы передали специалистам МЧС для последующего уничтожения.