06 апреля 2020, 17:59
Боеприпасы времен ВОВ нашли под Севастополем
Под Севастополем в районе реки Бельбек рабочие нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.
По данным издания, при проведении в поле земляных работ рабочие нашли минный взрыватель, гранату Ф-1 и 76-мм неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Отмечается, что именно на этом участке с первых и практически до последних дней второй обороны города шли ожесточенные бои.
Боеприпасы передали специалистам МЧС для последующего уничтожения.