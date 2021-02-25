Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил «Царьград».

Боеприпасы нашли в поселке Ахтырский. Один местный житель обнаружил в лесополосе минометную мину со следами сильной коррозии, а другой при проведении работ у себя на участке наткнулся на артиллерийский снаряд. Оба боеприпаса были уничтожены росгвардейцами с соблюдением мер безопасности.