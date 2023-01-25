Происшествия 25 января 2023, 16:01 Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Калининском и Красносельском районах Петербурга

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В Красносельском и Калининском районах Санкт-Петербурга были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по городу.

Взрывотехники обследовали и обезвредили их. Один из снарядов был обнаружен в промзоне на Лабораторной улице, а второй нашли во время земляных работ на Авангардной улице. Оба боеприпаса ликвидировали на полигоне в Ленобласти.