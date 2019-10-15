Боеприпас взорвался в жилом доме в Приморье. Из-за обрушения погиб человек

По предварительным данным, погибла женщина, и пострадал ребенок. При этом «Интерфакс» сообщил о погибшем мужчине.

Тело жертвы пока не извлечено из-под завалов.

Как сообщила газета «Известия», инцидент произошел на улице Авиаторов 23 в пятиэтажном доме. Плита между четвертым и пятым этажами надломилась.

19 человек сумели выбраться из дома самостоятельно. На месте уже работает полиция и спасатели. В соседнем доме культуры был организован пункт временного размещения, но жители пятиэтажки разошлись по домам соседей.