Боеприпас взорвался в российской военной части. Пострадали 5 человек

Боеприпас взорвался в одной из военных частей Северного флота. В результате пострадали пять человек. Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение требований безопасности.

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

Во время взрыва пять военнослужащих получили травмы. Пострадавших отправили в военный госпиталь для оказания необходимой помощи. Сейчас их жизни ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Предварительно медики оценивают состояние двоих военнослужащих как тяжелое, а троих — средней степени тяжести.

После случившегося комиссия командования Северного флота организовала проверку. Все детали и подробности взрыва боеприпаса выясняются.