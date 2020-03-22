Боеприпас взорвался в российской военной части. Пострадали 5 человек
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны России.
Во время взрыва пять военнослужащих получили травмы. Пострадавших отправили в военный госпиталь для оказания необходимой помощи. Сейчас их жизни ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.
Как уточнили ТАСС в экстренных службах, взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском. Предварительно медики оценивают состояние двоих военнослужащих как тяжелое, а троих — средней степени тяжести.
После случившегося комиссия командования Северного флота организовала проверку. Все детали и подробности взрыва боеприпаса выясняются.