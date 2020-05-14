Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Петербурге

По данным издания, снаряд калибром 105 миллиметров обнаружили около одного из домов на Таллинском шоссе. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

Накануне в одном из лесов Владивостока нашли тайник с гранатами и патронами. Находку отправили на экспертизу. Чей это схрон - пока не известно.