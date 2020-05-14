14 мая 2020, 17:33
Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Петербурге
В Санкт-Петербурге нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным издания, снаряд калибром 105 миллиметров обнаружили около одного из домов на Таллинском шоссе. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.
Накануне в одном из лесов Владивостока нашли тайник с гранатами и патронами. Находку отправили на экспертизу. Чей это схрон - пока не известно.