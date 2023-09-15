Происшествия 15 сентября 2023, 11:10 Боеприпас времен ВОВ нашли в подвале воронежского детсада МЧС: минометную мину нашли в подвале детсада на Московском проспекте в Воронеже Пресс-служба МВД

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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в подвале детского сада № 155, который находится на Московском проспекте в Воронеже. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Воронежской области в своем Telegram-канале.

Информация о находке поступила пожарно-спасательным подразделениям 15 сентября в 10:07. Первые специалисты, прибывшие на место, выяснили, что во время ремонтных работ в подвале здания нашли минометную мину периода ВОВ.

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«В целях обеспечения безопасности персоналом учреждения в соседний детский сад № 188 переведены 254 ребенка», — указали в региональном управлении МЧС.

Взрывотехники аварийно-спасательной службы Воронежской области изъяли боеприпас, его готовят к уничтожению. Детям и другим местным жителям ничто не угрожает, подытожили в ГУ МЧС.

Ранее спасатели обезвредили крупный склад боеприпасов времен ВОВ в Подмосковье. Специалисты ликвидировали 176 снарядов и восемь взрывателей.