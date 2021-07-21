Боеприпас времен ВОВ нашли в Петергофе

Сотрудникам ОМОН удалось обезвредить боеприпас времен ВОВ. Взрывотехника была найдена во время стройки на одном из участков улицы Беловой в Петергофе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Прибывшая на место группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии обследовала указанный предмет и установила, что это неразорвавшаяся 50-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники ОМОН вывезли найденную мину на специализированный полигон. После боеприпас был уничтожен.