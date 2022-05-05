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    05 мая 2022, 22:29

    Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили в Удмуртии

    Арина Бобкова

    Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Удмуртии. Группа разминирования ОМОН уничтожила находку. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на заявление пресс-службы республиканской Росгвардии.

    Боеприпас обнаружили местные жители в поле. Наткнуться на него удалось во время сельскохозяйственных работ, передал RT.

    Сообщается, что снаряд уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщили «Дни.ру».