Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили в Удмуртии

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Удмуртии. Группа разминирования ОМОН уничтожила находку. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на заявление пресс-службы республиканской Росгвардии.

Боеприпас обнаружили местные жители в поле. Наткнуться на него удалось во время сельскохозяйственных работ, передал RT.

Сообщается, что снаряд уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщили «Дни.ру».