Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили под Рязанью

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу недалеко от Рязани. Боеприпас нашел местный житель. О своей находке он рассказал полицейским. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ОМОН Управления Росгвардии по региону.

Ситуация произошла в Ряжском районе Рязанской области. На место происшествия прибыли взрывотехники ведомства. Сотрудники организации обследовали и обезвредили снаряд.

Находной оказалась 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Она пострадала от коррозии. Боеприпас уничтожили на специализированном полигоне.