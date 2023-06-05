Эксклюзив 05 июня 2023, 19:45 Боеприпас нашли в центре Москвы во время земляных работ Источник «360»: похожий на мину предмет нашли в центре Москвы в ходе земляных работ Пресс-служба МВД

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Боеприпас, похожий на мину, обнаружили при проведении земляных работ в районе дома № 27 на улице Пресненский вал в центре Москвы. О ЧП сообщил «360» источник в экстренных службах города.

По его словам, на место происшествия прибыли саперы. Они осмотрели опасный предмет, после чего на адрес вызвали сотрудников военной комендатуры, чтобы вывезти находку и обезвредить.