Эксклюзив 25 июня 2023, 14:07 Боеприпас нашли на железной дороге в Москве Источник «360»: похожий на мину предмет нашли на станции Очаково-1 в Москве РИА «Новости»

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Предмет, похожий на противопехотную мину, обнаружили при проведении работ на станции Очаково-1 в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах города.

По его словам, странный предмет размером от семи до восьми сантиметров рабочие нашли под рельсом. Они приняли его за противопехотную мину и вызвали на мест спасателей. На место выехали оперативные службы. Подтверждения об опасности находки пока нет.