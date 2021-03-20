Boeing выкатился за пределы ВПП в Индонезии

Самолет Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Индонезии. В результате он выкатился со взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщил сайт «Вести.ru». Уточняется, что у воздушного судна возникли проблемы с двигателями. В результате пилоты объявили о вынужденной посадке. Пассажиров в этот момент внутри не было.

Во время приземления у самолета лопнули покрышки и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Также в процессе были повреждены стойки шасси. Никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Анталья—Москва также совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за отключения одного из двигателей. На борту находились 194 пассажира, из них 34 ребенка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего. Посадка была проведена в штатном режиме, никто не пострадал. В Ростов-на-Дону был отправлен резервный самолет. Об этом сообщило агентство Ura.ru.