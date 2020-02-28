Boeing-777 вернется во Внуково из-за треснувшего стекла

Московский аэропорт Внуково примет Boeing-777, выполнявший рейс в Бангкок. Лайнер вылетел из Шереметьево всего два часа назад. В полете у него треснуло лобовое стекло, подтвердил «360» источник.

По имеющимся данным, посадка не аварийная. «Стекло не сломалось и не выбито. Все хорошо, ничего страшного. Борт авиакомпании „Россия“», — уточнил собеседник.

Решение развернуть борт, писал Telegram-канал «112», принял командир воздушного судна. Сколько человек в лайнере, не уточняется. Известно только, что Boeing вылетел из Шереметьево в Бангкок.