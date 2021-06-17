Boeing 737 частично выкатился за пределы ВПП в Симферополе

Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Из-за этого происшествия полоса оказалась заблокирована. По предварительным данным, никто не пострадал.

На прилет в Симферополь задерживается 11 рейсов из-за самолета, заблокировавшего ВПП. Из них три летят на запасной аэродром в Анапу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Взлетно-посадочная полоса находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок», — сообщили в ведомстве.

Источник фото: Telegram-канал Аэрофлотовщина

Представители аэропорта добавили, что все пассажиры рейса доставлены в терминал автобусами. До освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь временно не будут принимать и отправлять. Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего.

В начале апреля в петербургском аэропорту Пулково за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Як-40. Обошлось без пострадавших.