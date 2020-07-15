15 июля 2020, 15:57
Бодибилдерша-порнозвезда найдена мертвой дома
Джоанну Томас, британскую бодибилдершу и порнозвезду, нашли мертвой в ее доме в Корнуолле. Она скончалась в возрасте 43 лет. Об этом сообщило ИА Nation News.
Отмечается, что умерла порноактриса еще в апреле, но о ее смерти стало известно лишь сейчас.
В последние годы Томас тяжело болела, о чем рассказала своим фанатам в соцсетях. Она боролась с остеоартрозом и с трудом передвигалась по дому. Отмечается, что бывшая спортсменка собирала деньги на лечение, жалуясь, что болезнь отняла у нее средства к существованию.
Автомобиль Томас сломался несколько месяцев назад, из-за чего она не могла самостоятельно посещать врача или делать покупки. Ходить ей было очень тяжело.