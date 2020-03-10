Бодибилдер Тимошенко погиб в 51 год

Родные рассказали о гибели Тимошенко на его странице в Facebook.

По их словам, спортсмен исчез «внезапно и в считанные секунды». Близкие бодибилдера пояснили, что «последнее, что он сделал, — это публикация очередного обзора соревнований по бодибилдингу в социальных сетях и обещание работать дальше».

«Вечно онлайн, вечно полон планов. Через 3 минуты его не стало», — написали они в посте.

Родственники поблагодарили всех за поддержку и соболезнования. В публикации уточнили, «единственное, что дает сил не рехнуться, — это осознание того, как много людей любили, уважали, ценили, как достойного оппонента, нашего папу, мужа».

О причинах смерти Александра Тимошенко пока не сообщается.