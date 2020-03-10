10 марта 2020, 16:41
Бодибилдер Тимошенко погиб в 51 год
Бодибилдер, тренер и мастер спорта международного класса Александр Тимошенко ушел из жизни в Калининграде. На момент смерти ему был 51 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на родственников погибшего.
Родные рассказали о гибели Тимошенко на его странице в Facebook.
По их словам, спортсмен исчез «внезапно и в считанные секунды». Близкие бодибилдера пояснили, что «последнее, что он сделал, — это публикация очередного обзора соревнований по бодибилдингу в социальных сетях и обещание работать дальше».
«Вечно онлайн, вечно полон планов. Через 3 минуты его не стало», — написали они в посте.
Родственники поблагодарили всех за поддержку и соболезнования. В публикации уточнили, «единственное, что дает сил не рехнуться, — это осознание того, как много людей любили, уважали, ценили, как достойного оппонента, нашего папу, мужа».
О причинах смерти Александра Тимошенко пока не сообщается.