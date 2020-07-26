26 июля 2020, 15:53
Бочки с квасом взорвались в Петербурге
Взорвались две бочки с квасом в торговой точке на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Два взрыва прогремели с интервалом в 10-15 секунд. После хлопка квас разлился по тротуару, а обломки тары раскидало по улице в радиусе 10 метров. На место выезжали спасатели, полицейские и медики.
Пострадал один человек — продавец. Его госпитализировали с рваной раной руки.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Конструкции могли взорваться из-за того, что бочки перегрелись на солнце, а сам напиток забродил.
«Видимо подача воздуха была нарушена, вот и получилось такое давление, что рвануло», — предположили во «ВКонтакте».