Бочки с квасом взорвались в Петербурге

Два взрыва прогремели с интервалом в 10-15 секунд. После хлопка квас разлился по тротуару, а обломки тары раскидало по улице в радиусе 10 метров. На место выезжали спасатели, полицейские и медики.

Пострадал один человек — продавец. Его госпитализировали с рваной раной руки.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Конструкции могли взорваться из-за того, что бочки перегрелись на солнце, а сам напиток забродил.

«Видимо подача воздуха была нарушена, вот и получилось такое давление, что рвануло», — предположили во «ВКонтакте».