Бочка из-под нефтепродуктов взорвалась в Барнауле. Есть жертвы
О происшествии очевидцы рассказали в соцсетях. По предварительной информации, сотрудник пункта приема металла решил при помощи сварочного аппарата разрезать бочку из-под нефтепродуктов. В результате произошел взрыв: хлопок услышали за несколько кварталов.
Сварщик погиб на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Экстренные службы Барнаула и Алтайского края оперативно не смогли прокомментировать произошедшее.
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По информации источника в экстренных службах Барнаула, на место происшествия выезжали все экстренные службы города. написал сайт Altapress.ru. Источник подтвердил, что погибший пытался разрезать емкость из-под нефтепродуктов сварочным аппаратом.
Барнаульцы, комментирующие сообщение в паблике «ВКонтакте», утверждают, что предприятие, на котором трудился погибший, на днях размещало объявление о вакансии сварщика. Кроме того, предлагали работу газорезчикам.