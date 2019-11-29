BMW вылетел на встречку на Новом Арбате. Кадры с места

ДТП произошло в ночь на пятницу, 29 ноября, в Москве на Новом Арбате. Столкнулись три автомобиля. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

В результате ДТП пострадал один человек. По словам очевидцев, виновник аварии на машине BMW выехал на встречную полосу, это спровоцировало столкновение: сначала в него «влетел» седан Kia, а следом машина такси.

Источник фото: телеканал «360»

Движение в одну сторону по улице было полностью остановлено. Виновник аварии получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Сейчас последствия дорожно-транспортного происшествия практически устранили, инспекторы ГИБДД обещали открыть движение по всем полосам через 10 минут.