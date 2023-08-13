Происшествия 13 августа 2023, 01:13 BMW сгорел на Кутузовском проспекте в Москве Дептранс Москвы: автомобиль наехал на мачту освещения на Кутузовском проспекте Freepik

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На Кутузовском проспекте в Москве в результате ДТП сгорела иномарка. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На Кутузовском проспекте в районе дома № 27 автомобиль наехал на мачту городского освещения и впоследствии загорелся. На месте работают оперативные службы города», — сказано в публикации.

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Все обстоятельства случившегося и данные о вероятных пострадавших пока уточняют. Затруднения движения не зафиксировали.

Ранее сообщалось о гибели водителя грузовика в юго-восточном округе Москвы. Как стало известно «360», шофер въехал в столб в районе Рязанского проспекта. На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб, однако помочь мужчине не удалось. В результате столкновения он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Еще одна авария в Москве произошла 11 августа. Иномарка столкнулась с уборочной машиной на западе столицы.