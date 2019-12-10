BMW сбила пешехода насмерть в Пензенской области
В Пензенской области зафиксировано ДТП с участием иномарки BMW, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По данным информагентства, авария произошла накануне в селе Вазерки. Мужчина попал под колеса иномарки и погиб. Водитель скрылся с места происшествия.
По предварительным сведениям, за рулем авто находился несовершеннолетний парень. Его объявили в розыск. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.