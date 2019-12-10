BMW сбила пешехода насмерть в Пензенской области

По данным информагентства, авария произошла накануне в селе Вазерки. Мужчина попал под колеса иномарки и погиб. Водитель скрылся с места происшествия.

По предварительным сведениям, за рулем авто находился несовершеннолетний парень. Его объявили в розыск. Проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.