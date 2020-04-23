    23 апреля 2020, 15:45

    BMW разорвало на части в аварии на Рублевке. Фото

    Алла Морген, Нина Петлинова

    Страшное ДТП произошло на 28 километре Рублево-успенсом шоссе — автомобиль на полной скорости въехал в дерево. Несмотря на сильные повреждения машины, водитель остался жив. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
    BMW разорвало на части в аварии на Рублевке. Фото | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Источник рассказал, что авария произошла в деревне Дунино. Автомобиль марки BMW ехал со скоростью 200 км/ч и врезался в дерево. По информации источника, водитель жив, но находится в очень тяжелом состоянии. Неизвестно, были ли в салоне другие пассажиры.

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    В ГИБДДМ по Москве

    В распоряжении «360» оказалось фото с места аварии. На нем видно, что от автомобиля осталась только груда покореженного металла, которая даже очертаниями напоминает машину очень слабо. Содержимое авто разлетелось в разные стороны. Непонятно, как при таком столкновении удалось выжить водителю.