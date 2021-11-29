BMW протаранил здание лицея в Ростове-на-Дону

Иномарка врезалась в здание лицея № 33 в Ростове-на-Дону. За рулем BMW находилась женщина. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

ДТП произошло на перекрестке Семашко и Красноармейской — автомобиль на скорости врезался в здание лицея № 33. По словам очевидцев, машиной управляла женщина — она была пьяна. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль и фасад здания получили повреждения.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители выясняют все детали случившегося.

28 ноября смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на 48-м километре Минского шоссе в Голицыне. Сперва произошла мелкая авария между двумя машинами, но когда водитель Citroen вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки, в его машину на скорости влетел Opel. В этот момент в салоне Citroen находился 15-летний подросток — он умер от полученных травм.