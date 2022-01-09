BMW перевернулась на бок при выезде с парковки ТЦ «Филион» в Москве. Видео

Автомобиль BMW перевернулся на бок при выезде с парковки торгово-развлекательного центра «Филион» на Багратионовском проспекте в Москве. Видео с места ЧП появилось в распоряжении «360».

На кадрах записи видно, что иномарка лежит на левом боку, повредив колесами забор, огораживающий территорию расположенного рядом здания.

Машина моргает аварийкой. Рядом пока нет сотрудников полиции или МЧС. Что послужило причиной аварии, пока не известно.