BMW и KIA столкнулись на западе Москвы. Есть пострадавшие

Две иномарки — BMW и KIA — столкнулись на западе столицы. В ходе ДТП пострадали три человека. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером в понедельник, 23 декабря, на пересечении улицы Богданова и улицы Авиаторов на Западе Москвы.

На кадрах, имеющихся в распоряжении «360», видно, как на месте происшествия работают спасатели. Также на видео можно увидеть карету скорой помощи.

В результате ДТП пострадали три человека. Информация об их состоянии уточняется.

Все обстоятельства и причины аварии выясняются.