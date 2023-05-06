Происшествия 06 мая 2023, 13:38 Блокпосты выставили в Нижегородской области после покушения на Захара Прилепина Блокпосты выставили в Нижегородской области после подрыва автомобиля Захара Прилепина РИА «Новости»

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В Нижегородской области выставляют блокпосты после покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Полицейские досматривают автомобили выезжающих из города Бор. Правоохранители досматривают багажники всех проезжающих машин. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного комитета. В регионе введен план «Перехват».

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Автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижнем Новгороде, когда он возвращался в Москву с территории ЛДНР. Писателя госпитализировали с ранением ног. Известно, что в машине находилась дочь публициста, но ее высадили незадолго до взрыва.

Жена Захара Прилепина сообщила, что писателю постоянно поступали угрозы. Однако в последнее время она не заметила ничего необычного.