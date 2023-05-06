06 мая 2023, 13:38
Блокпосты выставили в Нижегородской области после покушения на Захара Прилепина
Блокпосты выставили в Нижегородской области после подрыва автомобиля Захара Прилепина
В Нижегородской области выставляют блокпосты после покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Полицейские досматривают автомобили выезжающих из города Бор. Правоохранители досматривают багажники всех проезжающих машин. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного комитета. В регионе введен план «Перехват».
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Автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижнем Новгороде, когда он возвращался в Москву с территории ЛДНР. Писателя госпитализировали с ранением ног. Известно, что в машине находилась дочь публициста, но ее высадили незадолго до взрыва.
Жена Захара Прилепина сообщила, что писателю постоянно поступали угрозы. Однако в последнее время она не заметила ничего необычного.
Покушение на Захара Прилепина
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