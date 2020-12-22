Блогеры выпили и устроили ДТП в прямом эфире

Дизайнер и блогер Анастасия Ясакова попала в аварию после отдыха в одном из петербургских баров. Все происходящее девушка записывала на видео и показывала подписчикам в соцсети.

На кадрах из сторис в Instagram видно, что сначала Ясакова проводила время в баре. Девушка пела в караоке и танцевала на столе. После этого блогер села за руль автомобиля каршеринга вместе с мужчиной.

«Надеюсь, мы отрезвеем и доедем», — говорит мужчина, снимавший поездку из салона машины.

Молодые люди поют под громкую музыку, а затем попадают в аварию. Следующие кадры уже показывают разбитый автомобиль и вторую машину с помятым бампером и багажником. При этом девушка сначала извиняется, но потом начинает прыгать и размахивать руками на капоте разбитой машины.

Понесут ли молодые люди наказание за пьяную аварию, пока не известно.