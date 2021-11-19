Блогеры из Петербурга разделись на камеру на фоне храма Спаса на Крови

Два блогера из Санкт-Петербурга обнажились на камеру на фоне храма Спаса на Крови и выложили фотографии в интернет. Фото опубликовали в паблике «Типичная полиция» во «ВКонтакте».

Изображение двух молодых людей, которые весело смеялись, отплясывая на камеру голыми, быстро начало облетать социальные сети. Их пользователи по-разному отреагировали на выходку провокаторов: некоторые посмеялись, а другие пожелали, чтобы блогеров наказали, и высказались очень неодобрительно.

«Гордость мамочки и папочки. Достойные граждане», — саркастично отметили комментаторы под постом.

Прошлые подобные фотографии не заставили ждать действия правоохранительных органов. В последнее время такие инциденты заканчивались уголовными делами за оскорбление чувств верующих.