Блогеру Бобиеву грозит тюремный срок за провокационное фото у храма в Москве

Блогера Руслана Бобиева могут отправить в тюрьму на год. Против него завели уголовное дело за провокационное фото около храма Василия Блаженного.

По данным РЕН ТВ, Бобиева и его подругу Анастасию Чистову обвинили в «явном неуважении к обществу и оскорблении чувств верующих».

ТАСС сообщил, что их обоих арестовали на 10 суток. Бобиева решено депортировать за пределы России. Кроме того, блогера могут отправить в тюрьму на год за оскорбление чувств верующих.

Ранее он принес публичные извинения.

«Фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда так больше не буду делать, я клянусь», — сказал блогер.

По словам Бобиева, к административной ответственности за пранки его привлекали и раньше. Сейчас он нигде не работает, только снимает видео для своего блога в Instagram.

Бабиев опубликовал в своем Instagram фото, на которых он и Чистова в куртке с надписью «Полиция» имитируют оральный секс на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Сейчас все публикации удалены. Фотографии он подписал «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».