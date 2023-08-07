Происшествия 07 августа 2023, 01:37 Блогершу жестоко избили из-за негативного отзыва на бьюти-услугу «Подъем»: мастер по наращиваю ресниц избила блогершу за негативный отзыв в Кызыле Unsplash

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Мастер по наращиванию ресниц избила клиентку из-за негативного отзыва, который то оставила в своем блоге. Драка произошла рядом с ночным клубом в Кызыле, сообщил Telegram-канал «Подъем».

По данным издания, бьюти-мастер набросилась с кулаками на местную блогершу и стала бить ее головой об асфальт. По словам потерпевшей, она получила сотрясение мозга, синяки и трещину в носу. Девушка рассказала, что причиной нападения стали негативные отзывы о работе мастера, которые она разместила в своем блоге.

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Блогерша написала заявление в полицию и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Ее соперница назвала свои действия самообороной.

В Первомайском владелица продуктового магазина подговорила своих подруг избить продавщицу конкурирующего магазина. В итоге женщина обратилась в больницу с сотрясением головного мозга и выбитым зубом.