Блогершу избили после голой фотосессии у МГУ. Видео

В Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек избил девушку. Речь идет о блогерше, которая ранее стала участницей обнаженной фотосессии у главного здания МГУ.

Кадры с фотосессии появились в Сети в начале октября. На них две девушки позировали около главного здания МГУ с обнаженной грудью. Позже в Telegram-каналах появилось видео, на котором неизвестный молодой человек держит за волосы одну из девушек, которая снималась в фотосессии. При этом она пыталась вырваться, на ее лице была кровь.

«В камеру смотри, в камеру смотри! Смотрите, я поймал ее», — сказал автор видео.

Пострадавшая позже сняла последствия избиения. Она показала подписчикам разбитое лицо в крови, а также подчеркнула, что ответит на все вопросы позже.

По какой причине на девушку напали, пока неясно. Однако пользователи в комментариях к ролику предположили, что причиной могла стать скандальная фотосессия. Пока неясно, кто именно напал на девушку. Неизвестно, обратилась ли она в полицию с заявлением.