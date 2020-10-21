Блогера Mellstrоу могут посадить на пять лет за избиение девушки в прямом эфире

Юристы не исключают возбуждения уголовного дела против стримера Андрея Бурима (Mellstrоу), который в прямом эфире ударил свою знакомую головой о стол. За это ему даже может грозить до пяти лет тюрьмы, но есть нюансы.

«Если перелом челюсти подтвердится, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности по статье 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“). Причем, исходя из того, что мы видим на записи, квалифицировать действия этого блогера возможно по части 2 статьи 112», — рассказал РИА «Новости» адвокат Александр Грибаков.

Юрист отметил, что все факторы нужно смотреть в совокупности, а также крайне внимательно изучить видео. Ведь действия можно еще трактовать как ненависть к определенной социальной группе.

Кроме того, Грибаков рекомендует обратить внимание на поведение собравшихся на вечеринке. Они не остановили блогера и не пресекли попытку избиения.

Накануне Mellstroy лично опроверг слухи о сломанной челюсти избитой им модели. По его словам, у нее лишь ушибы мягких тканей.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев заявил, что направит запросы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД в связи со случившемся в «Москва-Сити», передает «Газета.ru».