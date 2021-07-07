Блогера Гусейна Гасанова заподозрили в пьяном вождении. Его могут лишить прав

Столичные дорожные полицейские остановили Lamborghini Urus, чтобы проверить водителя на трезвость. Мужчина от медосвидетельствования оказался. Telegram-канал 112 пишет, что за рулем дорогой иномарки был блогер-миллионник Гусейн Гасанов. Теперь его могут лишить прав.

«В ходе проверки документов у сотрудников Госавтоинспекции возникло подозрение, что водитель иномарки находится в нетрезвом состоянии. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что он ответил отказом», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По данным полиции, на него составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Этот материал направят в суд для принятия решения.

У Гасанова могут отобрать права на управление автомобилем. С начала июля он нахватал семь штрафов за превышение скорости и не оплатил ни один из них.