Блогера Губденского лишали водительских прав в 2020 году

Московская прокуратура организовала проверку профилактику правонарушений в сфере дорожной безопасности. Ведомство начало ее после ДТП с участием блогера Саида Губденского, — он и пассажир его машины погибли. В ведомстве отметили, что до смертельного ДТП Губденского лишали водительских прав.

«Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения лицом, совершившим 20 ноября ДТП», — сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Ее представители отметили, что 28-летнего Губденского не раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, причем не только на территории Москвы. Кроме того, погибший лишался водительских прав.

Речь идет о смертельной аварии на Кутузовском проспекте. Губденский за рулем BMW протаранил несколько автомобилей. Сам водитель умер на месте, а его пассажир скончался в больнице. Им оказался президент дагестанской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Заур Ибрагимов.