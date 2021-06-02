Блогера Гошу Ерохина задержали в Москве из-за тонировки. Он пытался скрыться

В Москве полиция задержала блогера Гошу Ерохина. Сотрудники ДПС остановили его машину из-за слишком темной тонировки, после этого он попытался скрыться от стражей порядка, рассказал источник «360». Но блогера нашли.

Блогеру на автомобиле BMW удалось скрыться от первого наряда полиции. Но второй настиг его на Алтуфьевском шоссе. Там его и задержали.

Источник фото: телеканал «360»

Передвижения Ерохина вычислили по камерам наблюдения, сообщили СМИ.

Сам блогер уже прокомментировал ситуацию. Он рассказал подписчикам, что его останавливают уже каждый день.

У блогера более 400 тысяч подписчиков в Instagram. И свыше 700 тысяч подписаны на него в TikTok. Он постоянно устраивает гонки на улицах Москвы.