Блогера Чекалину оштрафовали за раздачу косметики фанатам в центре Москвы

Пресненский райсуд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей 29-летнего блогера с 10,3 миллиона подписчиков Валерию Чекалину (Lerchek). Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Блогера признали виновной в организации «массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ).

Ранее девушка сама рассказала в соцсетях, что в отношении нее возбудили административное дело после несанкционированной встречи с фанатами. Чекалина позвала подписчиков на Патриаршие пруды 15 июня. Она пообещала раздать всем желающим косметику собственного производства. По словам блогера, пришли около двух тысяч человек.

Девушку задержали полицейские, ей пришлось писать объяснительную. Правоохранители составили протокол. Чекалиной мог грозить арест на 15 суток.

Валерия Чекалина ведет фитнес-блог в Instagram* с 2018 года.



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