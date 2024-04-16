Происшествия 16 апреля 2024, 11:21 Блогер-сыроед получил восемь лет колонии за смерть месячного ребенка Суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Лютого к 8 годам колонии за смерть сына Telegram-канале пресс-службы объединенных судов Краснодарского края

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Лазаревский районный суд в Сочи вынес приговор блогеру Максиму Лютому. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти младенца, сообщили в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.

Суд приговорил блогера-сыроеда к восьми годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Прокурор объяснил, что такой приговор Лютому вынесли за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью месячному сыну и издевательства, а штраф — за ненадлежащее воспитание ребенка.

По данным следствия, в феврале 2023 года сожительница блогера-сыроеда родила дома ребенка. В марте отец три раза забирал новорожденного у матери и сутки не давал ему есть. Врачам младенца не показывали. Вскоре его здоровье стало ухудшаться. Только тогда новорожденного решили отвезти в больницу, но по пути он умер. Матери суд назначил два года исправительных работ.

На одном из заседании суда блогер-сыроед признался, что все же ест мясо. Кроме того, виновным в гибели сына он себя не считает.