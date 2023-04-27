Эксклюзив 27 апреля 2023, 20:19 Блогер с безразличным взглядом. Пенсионерка рассказала о нападении незнакомца в Челябинске Мужчина жестоко избил шедшую по улице пенсионерку в Челябинске ради популярности

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В Челябинске мужчина напал на 71-летнюю пенсионерку, которая проходила мимо, и избил ее. Полиция задержала подозреваемого. На допросе он заявил, что является блогером. Пожилая женщина поделилась с «360» подробностями нападения.

«Он завалил меня на велосипедные турникеты и сильно стал бить по голове, я успела только положить руку на место удара. Иначе голова пострадала бы сильно. Потом ему, видимо, показалось мало, и он стал бить дальше», — рассказала она.

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После избиения пенсионерке понадобилась помощь врачей. У нее сильно разбито лицо, на голове от ударов появились гематомы, палец на руки сломан.

Дочь пострадавшей добавила, что мать не помнит момент, как падала после того, как ее стал бить незнакомец. По словам родственников, они узнали о произошедшем, когда женщина позвонила из травмпункта и попросила забрать ее домой.

Спаслась чудом

Пенсионерка рассказала дочери, что шла по улице и к ней неожиданно подошел молодой человек. Неизвестный сначала заглянул своей жертве в лицо, а потом начал бить. По словам пожилой женщины, у него были пустые, безразличные глаза.

«Мы благодарим Бога, что мама чудом спаслась. У нее высокий риск инсульта, также у мамы сломан позвоночник, протез в ноге. Она перенесла в прошлом году очередную операцию. Если бы он бил ее ногами или она упала на живот, то были бы очень серьезные последствия», — добавила собеседница «360».

В распоряжении «360» оказалось видео с моментом избиения пожилой женщины. В кадре мужчина толкнул пенсионерку, а потом несколько раз ударил по лицу. Он продолжил избивать женщину, когда та упала на асфальт. После этого сбежал.

Поймали на мелкой краже

По данным МВД, правоохранители узнали о нападении от прохожего, который сообщил, что на Комсомольском проспекте неизвестный мужчина избил пенсионерку. После этого злоумышленника объявили в розыск.

«Подозреваемого задержали в торгово-развлекательном комплексе города за мелкое хищение из магазина бытовой техники и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции», — говорится в сообщении ведомства.

На допросе задержанный заявил, что он блогер и избил женщину ради популярности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.