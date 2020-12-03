Блогер Reefly отказался признавать, что выгнал беременную подругу на мороз

Стример Стас Решетников, известный под ником Reeflay, отрицает свою причастность к смерти беременной подруги Валентины Григорьевой у него в прямом эфире. Он отрицает, что выгнал ее на улицу.

Блогер, по информации «Рен ТВ», утверждает, что девушка ушла сама и заснула на холоде, а он про нее забыл. Также парень сообщил о пристрастиях подруги к наркотикам и алкоголю.

«Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент следствию придется разобраться, выгнал парень беременную подругу на мороз, а потом не впускал в дом, или действительно не имеет отношения к ее смерти.

В ночь с 1 на 2 декабря Станислав Решетников провел стрим на фоне умершей беременной подруги Валентины Григорьевой. Он завершил трансляцию только после приезда полиции. Соседи блогера рассказали «360», что молодые люди часто пили и дрались. Предположительно, конфликт произошел и в день смерти девушки.