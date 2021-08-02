Блогер прокатил девушку на крыше машины в Москве и нарвался на проверку

Госавтоинспекция Москвы начала проверку видеоролика, где к крыше едущего автомобиля привязана девушка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Видео с необычной поездкой опубликовал блогер Сергей Косенко. В Stories на своей странице в Instagram он выложил ролик, в котором он едет за рулем Bentley, к крыше которого на скотч и веревки привязана девушка.

Автомобилист рулит одной рукой, так как второй он наручниками прикован к руке девушки на крыше.

По словам блогера, вместе с прикованной к нему возлюбленной они проходят различные задания в рамках челленджа. У Косенко пять миллионов подписчиков. Он ведет шоу о финансах «Три шага к чистому кэшу».

Как выяснил РЕН ТВ, автомобиль принадлежит некой Анастасии Ялковской. На счету Bentley 68 штрафов и более 400 нарушений правил дорожного движения.