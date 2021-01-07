Блогер на вездеходе провалился под лед на Ладоге. Видео
Юнанов выехал на мотовездеходе «Зубр Трайк» на лед Ладожского озера под Санкт-Петербургом. На кадрах с места видно, что лед стал проламываться под задним колесом, когда мужчина проезжал под мостом. Блогер оказался в воде, но его с помощью троса вытащили спасатели.
Мотовездеход ушел под воду не полностью, поэтому его удалось подцепить за задние колеса. Юнанов попросил снова опустить себя вниз, чтобы помочь достать технику. В итоге во второй раз спасатели подняли уже мужчину вместе с вездеходом. На озере Юнанов был со своей съемочной группой, которая и запечатлела все на видео.
Блогер затеял поездку по льду, чтобы проверить «Зубр Трайк». Мужчина в апреле собирается поехать на Северный полюс вместе с известным путешественником Федором Конюховым. Тот в одиночку совершил уже пять кругосветных путешествий.