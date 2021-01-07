Блогер на вездеходе провалился под лед на Ладоге. Видео

Путешественник и блогер Александр Юнанов решил протестировать свой мотовездеход-амфибию перед поездкой на Северный полюс. Во время поездки по Ладожскому озеру он провалился под лед, но его вовремя успели вытащить спасатели.

Юнанов выехал на мотовездеходе «Зубр Трайк» на лед Ладожского озера под Санкт-Петербургом. На кадрах с места видно, что лед стал проламываться под задним колесом, когда мужчина проезжал под мостом. Блогер оказался в воде, но его с помощью троса вытащили спасатели.

Мотовездеход ушел под воду не полностью, поэтому его удалось подцепить за задние колеса. Юнанов попросил снова опустить себя вниз, чтобы помочь достать технику. В итоге во второй раз спасатели подняли уже мужчину вместе с вездеходом. На озере Юнанов был со своей съемочной группой, которая и запечатлела все на видео.

Блогер затеял поездку по льду, чтобы проверить «Зубр Трайк». Мужчина в апреле собирается поехать на Северный полюс вместе с известным путешественником Федором Конюховым. Тот в одиночку совершил уже пять кругосветных путешествий.