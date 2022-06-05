Блогер Mellstroy попал в ДТП

Блогер Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) попал в ДТП. Об этом он сам сообщил в своем Instagram*.

Судя по кадрам, автомобиль блогера въехал в столб. Он отметил, что проезжавшие мимо люди вызвали ему скорую помощь.

Источник фото: Instagram

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Андрей Бурим получил широкую известность осенью 2020 года. Он стал фигурантом уголовного дела после того, как избил 21-летнюю Алену Ефремову в прямом эфире. У девушки диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

В результате Бурима признали виновным и приговорили к шести месяцам исправительных работ, а также удержанию 10% от заработка.

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