Блогер Мария Слугина прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте

Слугина рассказала, что была в шоке, так как даже представить не могла, что кто-то станет переходить Кутузовский проспект. Сначала она подумала, что сбили дорожного рабочего, а не пешехода.

«Когда доехали до места, было много машин ГИБДД, скорая, стоял внедорожник, причем он стоял перекособоченным. Девушка ехала в сторону МКАД. Вся толпа людей стояла у машины ГИБДД», — рассказала девушка.

Ранее стало известно, что поздним вечером 5 октября на Кутузовском проспекте Gеlаndеwаgеn сбил насмерть человека. За рулем, предположительно, находилась финалистка шоу «Холостяк» с Егором Кридом Виктория Короткова. Погибшим оказался безработный мужчина.

Перед ДТП девушка ехала либо по выделенной полосе, либо по встречной, так как в момент аварии она оказалась на встречке. Возможно, она пыталась избежать столкновения, поэтому сместилась на другую полосу.